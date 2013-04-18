Власенко: Тимошенко хочет вживую послушать Кириченко в суде

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует своей доставки на заседание Печерского районного суда Киева, на котором 19 апреля будет походить допрос Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня, а также непосредственного присутствия этого свидетеля на судебном заседании.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

“Юлия Владимировна требует, чтобы в соответствии с действующим законодательством Украины ее доставили в судебное заседание для участия в допросе свидетеля, который будет стоять в зале судебного заседания за стойкой свидетеля. Она эту позицию изложила четко, в письменном виде и неоднократно”, - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что такое требование отвечает закону и позволит как можно лучше обеспечить право экс-премьера на защиту.

“Это ее право по закону. Она считает, что таким образом ей лучше будет реализовать свое право на защиту”, - сказал С.Власенко.

По мнению защитника, любой свидетель по делу об убийстве должен быть непосредственно присутствовать в зале судебного заседания.

“Я считаю, что допрос любого свидетеля в абсолютно абсурдном и сфальсифицированном деле должен проходить в зале судебных заседаний при личном присутствии Юлии Тимошенко. Это то, как это должно происходить по закону и с точки зрения логики”, - сказал С.Власенко.

“Я хочу его (П.Кириченко — УНИАН) глаза увидеть, когда он будет врать”, - акцентировал защитник.

Он также отметил, что участие или неучастие Ю.Тимошенко в судебном заседании в режиме видеоконференции — это ее право, а не обязанность.