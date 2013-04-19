Луценко не ведет Твиттер и не прогнозировал освобождение Тимошенко
08:51, 19 апреля 2013Политика
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Экс-министр не ведет Твиттер и не прогнозировал освобождения Юлии Тимошенко.
Юрий Луценко не ведет Твиттер
Экс-министр МВД Юрий Луценко не ведет Твиттер и не прогнозировал освобождение Юлии Тимошенко.
Об этом "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
"Нет, это фейк", - сказала она.
В своем Твиттере она также обратилась к журналистам с просьбой "не ссылаться на Твиттер Луценко", поскольку он не принадлежит экс-министру.
Ночью СМИ распространили сообщение со ссылкой на Луценко о том, что у него есть информация, что Тимошенко должны освободить в вербное воскресенье.
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