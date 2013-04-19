Луценко считает, что через 9 дней Тимошенко будет на свободе

"У меня был телефонный разговор со Штефаном Фюле (комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства), он рассказал, что Янукович должен отпустить Юлию Тимошенко в Вербное воскресенье", - цитирует РИА Новости со ссылкой на микроблог политика в Twitter.