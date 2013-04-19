Луценко считает, что через 9 дней Тимошенко будет на свободе
06:53, 19 апреля 2013Политика
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Юрий Луценко утверждает, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко может выйти на свободу 28 апреля.
"У меня был телефонный разговор со Штефаном Фюле (комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства), он рассказал, что Янукович должен отпустить Юлию Тимошенко в Вербное воскресенье", - цитирует РИА Новости со ссылкой на микроблог политика в Twitter.
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