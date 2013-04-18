Власенко требует доставить Кириченко из США

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение на брифинге в Харькове выразил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

По его мнению, проводить допрос П.Кириченко необходимо в его непосредственном присутствии в зале судебного заседания и при непосредственном участии Ю.Тимошенко.

“Нет никаких оснований проводить видеоконференцию с этим свидетелем. Я хочу этого свидетеля видеть в зале судебного заседания. Не там где-то далеко, за океаном, где он сидит, и прокуратура говорит, что он независимый. Сюда его, сюда! И Юлю Тимошенко в зал. Чтобы он видел глаза ее и врал в глаза, а не так, как он в телевизор куда-то говорит, взяв деньги от Генеральной прокуратуры”, - сказал С.Власенко.

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По его мнению, все допросы по делу об убийстве Е.Щербаня проводятся с нарушением действующего законодательства.

“Допросы, которые проводятся, все, кстати, и те, что по ходатайству обвинения, и те, что по ходатайству защиты, они назначаются и проводятся в нарушение статьи 225 Уголовного процессуального кодекса ”, - отметил С.Власенко.

По его мнению, также нарушаются требования УПК, связанные с организацией проведения видеоконференции.

“Судья Царевич (у нее такая «фишка»), что она принимает решение о проведении видеоконференции, не поставив этот вопрос на обсуждение. Она все почти решения принимает без обсуждения, хотя она обязана спросить мнение всех участников процесса”, - отметил защитник.

С.Власенко добавил, что на заседании Печерского райсуда Киева 19 апреля по делу Е.Щербаня защита не будет заявлять ходатайства о допросе своих свидетелей. При этом он отметил, что защита Ю.Тимошенко не имеет точной информации, кого именно прокуратура допросила во время досудебного следствия. С.Власенко подчеркнул, что, ввиду этого, защита пока еще не может сказать, ходатайство о допросе каких свидетелей из ранее допрошенных он будет заявлять.

“На сегодняшний день мы просто физически не знаем, кого бы мы могли допросить на судебном заседании во время досудебного следствия из тех свидетелей, кто уже был допрошен прокуратурой”, - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

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В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцева, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и В.Гайдук.

Допросы свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко.

Печерский районный суд Киева 19 апреля планирует допросить бывшего советника экс-премьер-министра П.Лазаренко П.Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве народного депутата Е.Щербаня в режиме видеоконференции.