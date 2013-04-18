Женщины-депутаты принесут на Банковую прошение об освобождении Тимошенко
11:49, 18 апреля 2013Политика
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Cегодня женщины-депутаты от оппозиции передадут в АП обращение с ходатайством об освобождении Тимошенко.
Женщины-депутати придут на Банковую / Фото: Arsen Avakov с Facebook
В четверг, 18 апреля, в 14:15, женщины-народные депутаты от оппозиционных фракций Верховной Рады передадут в Администрацию Президента обращение с ходатайством об освобождении от отбывания наказания бывшего премьер-министра лидера Объединенной оппозиции Юлии Тимошенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».
Также отмечается, что обращение, подписанное более двумя десятками женщин-депутатов, передадут Людмила Денисова, Ирина Луценко, Лилия Гриневич, Мария Матиос, Оксана Продан.
В пресс-службе заметили, что запланировано общение депутатов с прессой.
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