Женщины-депутаты принесут на Банковую прошение об освобождении Тимошенко

В четверг, 18 апреля, в 14:15, женщины-народные депутаты от оппозиционных фракций Верховной Рады передадут в Администрацию Президента обращение с ходатайством об освобождении от отбывания наказания бывшего премьер-министра лидера Объединенной оппозиции Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Также отмечается, что обращение, подписанное более двумя десятками женщин-депутатов, передадут Людмила Денисова, Ирина Луценко, Лилия Гриневич, Мария Матиос, Оксана Продан.

В пресс-службе заметили, что запланировано общение депутатов с прессой.