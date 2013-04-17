Тимошенко заменили все окна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

По его словам, до этого Ю.Тимошенко могла отрывать непрозрачную пленку, которой были заклеены окна, однако теперь стекло на окнах напыленные заводским способом.

“Хочу сказать, что вчера у нее в тюремной палате, во всех помещениях, которые она посещает, заменили окна. Окна у нас теперь не заклеены пленкой - у нас они заводским способом напыленные. То есть стекло не прозрачное, оно без пленки, но оно не прозрачное”, - сказал С.Власенко.