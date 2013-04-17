В США сегодня испытают ракету-носитель, частично изготовленную в Украине

В США состоится испытательный запуск новой американской ракеты-носителя «Antаres», первая ступень которой разработана на КБ «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в рамках IV международной научной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее» в Днепропетровске генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что запуск планируется осуществить сегодня, 17 апреля, в 17.00 по вашингтонскому времени (24.00 по киевскому) с космодрома «Уоллс», расположенного недалеко от Вашингтона.

По его словам, «Antаres» создана на замену американской ракеты-носителя «Дельта-2», она будет доставлять в том числе и грузы на международно-космическую орбитальную станцию.

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А.Дегтярев отметил, что КБ «Южное» подписало контракт с компанией «Орбитал» (США) о совместной работе над проектом несколько лет назад. Он также подчеркнул, что разработка и изготовление первой ступени ракеты-носителя является важной частью международного сотрудничества КБ «Южное» и «Южмаша».

Также представитель США — программный менеджер компании «Орбитал» Даниэль ван Хюле уточнил, что пробный запуск «Antаres» запланирован на июль 2013 года, а полноценный запуск на октябрь текущего года.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющих передовыми технологиями и принимающих участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.