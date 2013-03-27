Украина разрабатывает двигатель для индийской ракеты

"Продолжается реализация совместного украинско-индийского проекта "Жасмин", который предусматривает разработку ракетного двигателя для индийской ракеты-носителя космического назначения", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Перспективы сотрудничества двух стран в космической сфере обсудили заместитель министра экономического развития и торговли Украины Александр Пинский и председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Сарвепалли Радхакришнан.

Индийская сторона выразила поддержку идее проведения в Киеве в 2016 г. Международного конгресса по астронавтике. Руководитель ISRO подтвердил, что в ближайшее время завершится формирование индийской части двусторонней рабочей группы по вопросам космоса, а индийские специалисты будут направлены в Украину с целью конкретизации двусторонних программ сотрудничества, передает РосБизнесКонсалтинг.

С 19 по 22 марта украинская делегация во главе с А.Пинским находилась в Индии в рамках проведения второго заседания рабочей группы по вопросам торговли и экономического сотрудничества в составе Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.