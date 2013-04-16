Рыбак закрыл вечернее заседание Рады
18:36, 16 апреля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл вечернее заседание парламента.
Вечернее заседание ВР закрыто
Как передает корреспондент УНИАН, вечернее заседание было продлено на 15 минут - до 18.15 для завершения рассмотрения некоторых вопросов повестки дня.
В 18.10 В.Рыбак предложил депутатам рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно улучшения условий выхода на пенсию), однако депутаты это предложение не поддержали.
В.Рыбак объявил о продолжении работы ВР завтра в 10.00.
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