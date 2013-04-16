Рыбак закрыл вечернее заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, вечернее заседание было продлено на 15 минут - до 18.15 для завершения рассмотрения некоторых вопросов повестки дня.

В 18.10 В.Рыбак предложил депутатам рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно улучшения условий выхода на пенсию), однако депутаты это предложение не поддержали.

В.Рыбак объявил о продолжении работы ВР завтра в 10.00.