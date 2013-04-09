Бессмертный думает, что Тимошенко таки станет президентом

21:55, 09 апреля 2013
Политика
2507

Бывший оппонент лидера "Батькивщины" уверен: чем дольше сидит Тимошенко - тем хуже будут последствия для нынешней власти.

Роман БЕССМЕРТНЫЙ

Экс-вице-премьер, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что Юлия Тимошенко все-таки станет президентом Украины.

Об этом он заявил в эфире ТВi.

"Я убежден в том, что рано или поздно Тимошенко станет президентом Украины. Чем дальше оттягивается срок ее освобождения, то последствия для тех, кто это заключение организовал, будут катастрофические. В политическом смысле", - отметил Бессмертный.

По теме: Герман верит в «милосердие президента» в отношении Тимошенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter