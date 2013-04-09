Бессмертный думает, что Тимошенко таки станет президентом

Экс-вице-премьер, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что Юлия Тимошенко все-таки станет президентом Украины.

Об этом он заявил в эфире ТВi.

"Я убежден в том, что рано или поздно Тимошенко станет президентом Украины. Чем дальше оттягивается срок ее освобождения, то последствия для тех, кто это заключение организовал, будут катастрофические. В политическом смысле", - отметил Бессмертный.

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