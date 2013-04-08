Януковичу положили на стол 4 закона, принятые большинством на Банковой

На подпись Президенту Украины Виктору Януковичу сегодня направлены, по меньшей мере, 4 закона из тех, что были приняты большинством 4 апреля на выездном заседании Верховной Рады, состоявшемся по адресу ул. Банковая, 6-8. Направленные на подпись законы - экономического направления.

На официальном сайте Верховной Рады Украины на страницах соответствующих законопроектов в разделе «Последний этап прохождения» указано: «Закон направлен на подпись Президенту (08.04.2013)».

В соответствии с информацией на сайте ВРУ, Президенту на подпись направлены: Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета (№ 2177 от 05.02.2013); Закон о внесении изменений в дополнение № 3 Закона Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2013” (относительно функционирования Министерства доходов и сборов Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) (№ 2408 от 27.02.2013); Закон о внесении изменений в статью 6 Закона Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно государственных гарантий) (№ 2476 от 06.03.2013); Закон о внесении изменений в Закон Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно создания благоприятных условий для развития системы кредитования агропромышленного комплекса) (№ 2655 от 29.03.2013).

В то же время, на сайте ВР в разделе «Результаты голосования» невозможно увидеть, сколько депутатов проголосовали за соответствующий законопроект и их поименный перечень. Сайт выдает информацию о технической ошибке на странице. Аналогичная ситуация была и 4 апреля, в день голосования, когда сайт также обновлял информацию о принятии законов, в то же время, не обновляя количественные результаты голосования.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что подпишет законы, принятые на выездном заседании парламента на Банковой 4 апреля. В то же время, оппозиционные депутаты считают, что законы, принятые вне границ ВРУ, необходимо переголосовать в сессионном зале.