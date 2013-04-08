Кивалов решил, что сможет учить журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент вуза, депутат Верховной Рады (ПР) Сергей Кивалов.

По его словам, студенты будут готовиться по направлениям: периодическая печать, радиожурналистика, тележурналистика, интернет-издания, фотокорреспонденты, телеведущие, радиоведущие, редакторы.

Как утверждает С. Кивалов, для прохождения практики студентов академия уже заключила договоры с различными телекомпаниями, а для подготовки вышеназванных специалистов у вуза имеется материальная база, лаборатории и сотрудники.

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В частности, речь идет о специализированной учебной аудитории, компьютерном классе, библиотеке, в которой 860 учебников и более 700 периодических изданий.

Предполагается, что первые 50 абитуриентов будут обучаться по бюджетной форме.

Вуз уже получил соответствующую лицензию.