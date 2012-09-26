Кивалов говорит, что за «клевету» возьмется новая Рада, потому что закон нужен

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Я поддерживаю Виталия Журавского в том, что он отозвал законопроект, хоть и считаю, что ответственность за клевету должна быть обязательно. Но не уголовная. Наверное, было ошибкой внести этот законопроект именно сейчас, в канун выборов. Сейчас политический градус в обществе настолько высок, что все законодательные инициативы воспринимаются именно через призму политики. Более того, некоторые политические силы пиарятся на любом резонансном вопросе. Поэтому отзыв закона о клевете успокоит общество», – цитирует С.Кивалова его пресс-служба.

«Думаю, что новый состав парламента в спокойном рабочем режиме законотворчества вернется к этому вопросу. Но сначала надо убедиться, что все наши граждане разграничивают такие понятия, как клевета и критика», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, еще неделю назад, 19 сентября, С.Кивалов заявлял, что не считает, что предлагаемые изменения в Уголовном и Уголовном процессуальном кодексах касательно наказания за клевету несут угрозу свободе слова в Украине.

По словам С.Кивалова, он не понимает причин истерики вокруг принятых в первом чтении изменений к Уголовному и Уголовному процессуальному кодексам.

«Думаю, не найдется ни одного человека в здравом рассудке, который бы хотел, чтобы его безнаказанно оклеветали. Сейчас депутатом от нашей фракции Виталием Журавским предлагается ввести уголовную ответственность за клевету. Я за эти поправки голосовал потому, что считаю, что распространение заведомо неправдивой информации (клеветы) – недопустимо», - отметил С.Кивалов.

Справка УНИАН. 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат В.Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.

Украинские и международные журналистские организации, часть парламентариев и политиков высказались против названных изменений в законодательстве, поскольку их принятие «ставит крест» на нормальном функционировании СМИ и является «продолжением зачистки свободы высказываний в Украине».

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Однако, как заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, автор законопроекта о криминализации клеветы В.Журавский не имеет права сам отозвать свой проект закона, и теперь Верховная Рада должна определяться относительно его судьбы.