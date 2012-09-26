Кивалов говорит, что за «клевету» возьмется новая Рада, потому что закон нужен
Нардеп от Партии регионов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей Кивалов считает, что после выборов новый состав парламента вернется к рассмотрению вопроса о введении ответственности за клевету.
Об этом сообщает пресс-служба депутата.
«Я поддерживаю Виталия Журавского в том, что он отозвал законопроект, хоть и считаю, что ответственность за клевету должна быть обязательно. Но не уголовная. Наверное, было ошибкой внести этот законопроект именно сейчас, в канун выборов. Сейчас политический градус в обществе настолько высок, что все законодательные инициативы воспринимаются именно через призму политики. Более того, некоторые политические силы пиарятся на любом резонансном вопросе. Поэтому отзыв закона о клевете успокоит общество», – цитирует С.Кивалова его пресс-служба.
«Думаю, что новый состав парламента в спокойном рабочем режиме законотворчества вернется к этому вопросу. Но сначала надо убедиться, что все наши граждане разграничивают такие понятия, как клевета и критика», – отметил депутат.
Как сообщал УНИАН, еще неделю назад, 19 сентября, С.Кивалов заявлял, что не считает, что предлагаемые изменения в Уголовном и Уголовном процессуальном кодексах касательно наказания за клевету несут угрозу свободе слова в Украине.
По словам С.Кивалова, он не понимает причин истерики вокруг принятых в первом чтении изменений к Уголовному и Уголовному процессуальному кодексам.
«Думаю, не найдется ни одного человека в здравом рассудке, который бы хотел, чтобы его безнаказанно оклеветали. Сейчас депутатом от нашей фракции Виталием Журавским предлагается ввести уголовную ответственность за клевету. Я за эти поправки голосовал потому, что считаю, что распространение заведомо неправдивой информации (клеветы) – недопустимо», - отметил С.Кивалов.
Справка УНИАН. 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат В.Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.
Украинские и международные журналистские организации, часть парламентариев и политиков высказались против названных изменений в законодательстве, поскольку их принятие «ставит крест» на нормальном функционировании СМИ и является «продолжением зачистки свободы высказываний в Украине».
25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.
Однако, как заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, автор законопроекта о криминализации клеветы В.Журавский не имеет права сам отозвать свой проект закона, и теперь Верховная Рада должна определяться относительно его судьбы.