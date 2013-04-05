Лутковская просит Януковича помиловать Луценко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой о помиловании бывшего Министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.

«Глубокоуважаемый Виктор Федорович! Согласно пункту 27 части первой статьи 106 Конституции Украины и части первой статьи 87 Уголовного кодекса Украины Президент Украины осуществляет помилование в отношении индивидуально определенного лица.

В соответствии с положениями Конституции Украины и Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» Уполномоченный должен руководствоваться справедливостью и собственной совестью и обязан действовать независимо, беспристрастно, в интересах человека и гражданина.

Осуществляя в течение года производство по делу Луценко Ю.В., могу констатировать следующее.

За время отбывания основного наказания в местах лишения свободы у Луценко Ю.В. неоднократно фиксировалось ухудшение состояния здоровья многими медицинскими специалистами, что привело к необходимости оперативного хирургического вмешательства.

На сегодняшний день состояние его здоровья требует постоянного наблюдения и контроля в специализированных медицинских учреждениях, эффективно обеспечить которые сложно в условиях отбывания наказания.

По состоянию на апрель 2013 года Луценко Ю.В. фактически отбыл большую часть назначенного судом наказания.

Учитывая Вашу, уважаемый Виктор Федорович, позицию о необходимости гуманизации системы отбывания наказания, а также учитывая европейские стандарты в области прав человека, предусматривающие обеспечение эффективной медицинской помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы, прошу Вас помиловать Луценко Юрия Витальевича и освободить его от основного наказания на основании статьи 85 Уголовного кодекса Украины», - говорится в обращении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.