Оппозиционеры в ВР разошлись по углам: советуются

Народные депутаты из оппозиционных фракций проводят совещания в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, совещание с представителями фракции “Батькивщина” возле трибуны ВР провел их лидер Арсений Яценюк.

Совещание с представителями фракции “Свобода” возле их рабочих мест проводит лидер “Свободы” Олег Тягнибок.

Совещание с депутатами от “УДАРа” проводит заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.

В то же время в сессионном зале находится всего несколько представителей Партии регионов и КПУ.