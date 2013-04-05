Оппозиционеры в ВР разошлись по углам: советуются
11:30, 05 апреля 2013Политика
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Оппозиционеры проводят совещания в сессионном зале ВР.
Ооппозиционеры советуются на местах
Народные депутаты из оппозиционных фракций проводят совещания в сессионном зале Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, совещание с представителями фракции “Батькивщина” возле трибуны ВР провел их лидер Арсений Яценюк.
Совещание с представителями фракции “Свобода” возле их рабочих мест проводит лидер “Свободы” Олег Тягнибок.
Совещание с депутатами от “УДАРа” проводит заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.
В то же время в сессионном зале находится всего несколько представителей Партии регионов и КПУ.
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