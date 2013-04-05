Регионалы уходят из Рады

Члены фракции Партии регионов покидают сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.

По его словам, поскольку оппозиция блокирует президиум и трибуну ВР, фракция решила покинуть сессионный зал и “ехать работать с избирателями”.

Как известно, на будущей неделе народные депутаты будут работать в избирательных округах.