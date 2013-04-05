Регионалы уходят из Рады
10:35, 05 апреля 2013Политика
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Фракция Партии регионов покидает сессионный зал ВР.
Владимир Макеенко говорит, идут работать
Члены фракции Партии регионов покидают сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.
По его словам, поскольку оппозиция блокирует президиум и трибуну ВР, фракция решила покинуть сессионный зал и “ехать работать с избирателями”.
Как известно, на будущей неделе народные депутаты будут работать в избирательных округах.
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