ВР направила почти 6 миллиардов министерству Клименко

Соответствующий законопроект был принят сегодня, 4 апреля, на заседании парламента, сообщается на официальном сайте ВР.

Согласно бюджетной росписи финансирования, 5,3 млрд грн будут выделены из общего фонда государственного бюджета, 0,5 млрд грн – из специального фонда бюджета.

На руководство и управление сферой доходов и сборов будет направлено 95% (5,6 млрд грн) выделенных ассигнований.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины отныне работает в рамках возложенных на него функций и полномочий, оговоренных распоряжением Кабинета министров Украины от 20 марта №166 и опубликованных в газете «Урядовый курьер» за 3 апреля.

В марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.