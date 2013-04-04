Власенко не удивлен, что Стаднийчук хочет выйти из «Батькивщины»

Об этом С.Власенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Хочу напомнить, что я свое отношение к этому человеку выразил, если я не ошибаюсь, в день принесения им присяги. Я публично заявил о том, что у меня была информация о том, что этот человек уволился со своего места работы в тот день, когда Рыбак подал иск в Высший административный суд, 28 февраля. То есть, еще я не знал о существовании этого иска, а человек уволился с работы, чтобы зайти на мое место. Я об этом сказал публично», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, Р.Стаднийчук на заседании парламентского большинства на Банковой заявил, что выйдет из фракции «Батькивщина», когда будет возобновлена полноценная работа Верховной Рады.

Р.Стаднийчук заявил, что в своей «практической деятельности действовал в интересах своих подзащитных, а также граждан Украины», а потому хочет продолжать работу в парламенте.

Он отметил, что хочет работать в интересах людей, «ради этого написал заявление о выходе из фракции «Батькивщина».