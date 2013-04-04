От заблокированной Рады страдают доходы украинцев – эксперт

«Я думаю, что выездным заседанием большинство пыталось показать, что парламенту необходимо работать. Ведь в любом раскладе, неработающий парламент явно не играет на руку Украине», – считает эксперт.

В то же время, по его словам, больше всего страдает от заблокированного парламента экономика страны.

«Не забывайте, что ситуация на внешних рынках очень плохая. Украинская экономика экспортно-ориентированная, она ждет удара от ослабления внешних рынков. Мы находимся под прессом неопределенности наших отношений по газовому вопросу и другим энергоресурсам. Мы крайне нуждаемся в повышении уровня финансовой стабильности и соответственно инвестиций и доверия к нам кредиторов. И события, которые происходят в парламенте, когда это решается за счет экономики, они отбрасывают явно в минусовую сторону экономический фактор», – утверждает Устенко.

Директор Международного Фонда Блейзера добавляет, что заблокированный парламент отрицательно влияет на возможности внешних заимствований Украины.

«Блокирование работы парламента, его фактическое отсутствие в любой стране крайне негативно сказывается на возможностях внешних заимствований. Крайне негативно сказывается на финансовой стабильности страны. Например, Италия, которая после выборов не может сформировать правительство. Стоимость заимствований для Италии за последние несколько недель поднялась до критических показателей. Это ненормально, ситуация явно негативно скажется на экономике. В идеале, для любого бизнесмена и инвестора, когда они видят картинку Украины – это работающая Верховная Рада. Они должны видеть нормальную картинку о том, что страна пытается каким-то образом двигаться вперед. Когда она не пытается найти консенсуса на политическом уровне, страдает экономика, бизнес и доходы каждого отдельного гражданина», – резюмирует Устенко.

Напомним, что сегодня утром большинство народных депутатов проголосовало за проведение выездного заседания парламента на улице Банковой.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов уверяет, что заседание вне стен Рады абсолютно законно.

Оппозиция утверждает, что проведение заседаний Верховной Рады за пределами парламентского зала – неконституционно.