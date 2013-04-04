ПР: Большинство настроено на конструктивную работу даже вне стен Рады

Напомним, что за соответствующее решение о проведении заседаний вне здания ВР на сегодняшнем совещании проголосовали 244 депутата.

«С пакетами наработанных законопроектов мы уже три месяца ходим в парламент. В нашем комитете таких законопроектов 112, а я не могу даже доложить с трибуны о сути одного из них. В таких условиях работать, мягко говоря, трудно», – заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Такого же мнения придерживается и народный депутат из фракции Партии регионов Николай Жук. «Например, мы должны рассмотреть проект о перерасчете пенсий. Другой важный документ – о присвоении пенсий за заслуги перед Украиной для родителей-воспитателей, которые самостоятельно воспитывают пять и более детей. Эти и другие законопроекты нужно принимать, парламент должен работать».

Народный депутат Олег Царев убежден, что оппозиция блокирует парламент по надуманным причинам.

«Депутаты, которые называют себя демократами и либералами, не дают работать по демократическим законам, когда парламентское большинство может приходить в зал и голосовать. Для меня, как депутата, непонятно, почему государство тратит огромные деньги на поддержку работы Верховной Рады, а мы не работаем», – заявил депутат.

По мнению Олега Царева, Верховная Рада должна работать, в независимости от места, где это происходит – в здании на Грушевского или в другом помещении: «Регламент Верховной Рады не запрещает собираться депутатам в других помещениях кроме здания Верховной Рады. Не думаю, что к мировой экономической нестабильности надо добавлять еще и внутреннюю политическую нестабильность Украины. Блокировать работу центрального органа власти – это грубое нарушение закона. И мы не хотим этому способствовать».