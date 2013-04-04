Тягнибок призвал киевлян выйти на акцию протеста

Оппозиция призывает киевлян в субботу, 6 апреля, принять участие в акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на депутатском собрании в сессионном зале Верховной Рады лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок от имени оппозиции.

Он отметил, что необходимо выйти всем, “чтобы выступить против власти”.