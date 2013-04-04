Тягнибок призвал киевлян выйти на акцию протеста
12:58, 04 апреля 2013Политика
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Оппозиция призывает жителей Киева в субботу принять участие в акции протеста.
Олег Тягнибок призывает к протесту
Оппозиция призывает киевлян в субботу, 6 апреля, принять участие в акции протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на депутатском собрании в сессионном зале Верховной Рады лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок от имени оппозиции.
Он отметил, что необходимо выйти всем, “чтобы выступить против власти”.
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