Оппозиция проведет свое депутатское собрание: в сессионном зале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что это собрание откроет заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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При этом, собрание парламентского большинства должно транслироваться телеканалом “Рада”, но до сих пор точно не известно, где и когда оно начнется.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что сегодня будет проведено депутатское собрание, и не исключает обращения к Президенту Украины относительно роспуска парламента.

По словам В.Рыбака, к нему обратились около 240 народных депутатов и “пригласили на собрание депутатов, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся в парламенте”.

“Не знаю, какие будут предложение, может быть, предложение самораспуститься парламенту, а возможно, будет предложение просить Президента Украины, чтобы он распустил этот парламент, а возможно, еще будут какие-то варианты”, - отметил В.Рыбак.

Он сказал, что послушает депутатов, которые на собрании будут рассматривать эти вопросы.

В то же время председатель ВР не ответил на вопрос, где и когда будет проведено это собрание.