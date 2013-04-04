Рыбак не исключает, что обратится к Януковичу с просьбой распустить Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам В.Рыбака, к нему обратились около 240 народных депутатов и “пригласили на собрание депутатов, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся в парламенте”.

“Не знаю, какие будут предложения, может быть предложение самораспуститься парламенту, а возможно, будет предложение просить Президента Украины, чтобы он распустил этот парламент, а возможно, еще будут какие-то варианты”, - отметил В.Рыбак.

Он сказал, что послушает депутатов, которые на собрании будут рассматривать эти вопросы.

В то же время председатель ВР не ответил на вопрос, где и когда будет проведено это собрание.

В.Рыбак напомнил, что вчера около 250 народных депутатов обратились “к избирателям и депутатам парламента, желающим работать и решать те вопросы, которые обещали во время выборов”. “Но, к сожалению, сегодня парламент заблокирован. Как нам объясняет оппозиция, есть три причины: выборы в городе Киеве, отмена пенсионной реформы и отставка правительства”, - сказал В.Рыбак.

По его словам, вопрос о выборах в Киеве уже голосовался в парламенте, и “депутаты приняли соответствующее решение”.

Как сказал В.Рыбак, он призывал все фракции договариваться между собой, “но парламент должен работать, и парламент не может зависеть от того или иного вопроса или от того или иного решения”.

В.Рыбак напомнил: “Что касается отставки правительства, то на Согласительном совете в понедельник мы договорились, что в пятницу будет день правительства, фракции оппозиционные дали вопросы, и на пятницу, на 10 часов предусмотрено, что правительство в полном составе, и будут рассмотрены эти вопросы”.

По его словам, что касается ответственности правительства, то должна быть пройдена вся процедура, и тогда вопрос может быть поставлен на рассмотрение парламента.

“Но оппозиция говорит «нет», поэтому депутаты требуют от меня обеспечить работу парламента”, - подчеркнул В.Рыбак.