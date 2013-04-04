Регионалы собираются провести заседание ВР на Банковой - источник
Фракция Партии регионов планирует провести заседание парламента в здании на Банковой 6/8.
Фракция Партии регионов планирует провести заседание парламента в помещении на Банковой, 6/8.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил источник из фракции “Батькивщина”, пожелавший остаться не названным. Фракции ПР и КПУ покидают зал, и идут к выходу из парламента.
Сейчас должен состояться брифинг председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.
В то же время, народный депутат Украины Александр Бригинец написал на своей странице в Facebook, что «на углу Институтской и Банковой собираются группы молодчиков общей численностью 200-300 человек, старшие проверяют их по спискам. Параллельно какие-то действия происходят в здании, где работают Комитеты ВРУ на Банковой, 6/8 (у Дома с Химерами): второй этаж, где находится актовый зал, заблокирован, ходят слухи, что Рыбак там что-то будет проводить».
«Странная история, потому что, по идее, через несколько минут начинается Согласительный совет. А власть, как видим, готовит что-то другое, в другом месте…», - цитирует А.Бригинца пресс-служба народного депутата.