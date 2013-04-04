Председатель парламента Турции встретится с Януковичем и Рыбаком
10:07, 04 апреля 2013Политика
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Встреча с Президентом Украины состоится сегодня.
Джемиль Чичек - в Киеве / Фото с сайта topwar.ru
Сегодня в 12.30 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Джемилем Чичеком.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
В пятницу, 5 апреля в 9.00 ДжемильЧичек встретится с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Встреча состоится в зале совещаний (ул. Грушевского, 5).
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