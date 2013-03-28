Рейтинговые агентства дали прогноз России и Турции

Эксперты агентства приняли решение, основываясь на таких факторах, как относительно низкий размер госдолга и преимущественно сбалансированный государственный бюджет. Кроме этого, агентство отмечает позитивные изменения в монетарной политике страны.

Среди негативных факторов, влияющих на рейтинг России, эксперты отмечают низкие темпы экономического роста и стагнацию в нефтяной промышленности.

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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на одну ступень - с BB до BB+, передает Reuters. Прогноз по рейтингам - "стабильный". Суверенные рейтинги Турции в местной валюте также улучшены с BBB/A-3 до BBB-/A-2.

"Повышение рейтинга отражает мнение агентства, согласно которому, несмотря на определенное снижение во внутреннем спросе, Турция все меньше нуждается во внешнем финансировании, что объясняется улучшением показателей по экспорту" - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Эксперты S&P отметили, что Турции удалось снизить дефицит бюджета до 6% ВВП в течение 2012 года и оценивают темпы роста турецкой экономики как устойчивые и не подрывающие относительно сильные финансовые показатели страны. В качестве положительных факторов аналитики приводят политику по ограничению валютного кредитования и "плавающий" валютный курс.