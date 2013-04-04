СМИ: ПР готова говорить с оппозицией только об Азарове и пенсии

"По нашему требованию глава парламента Владимир Рыбак направил обращение во все комитеты, чтобы они рассмотрели резолюцию о недоверии правительству с тем, чтобы в пятницу внести этот вопрос в повестку дня",— заявил журналистам Арсений Яценюк, которого цитирует КоммерсантЪ-Украина.

Фракция КПУ пока не знает, будет ли она голосовать за отставку Азарова. Но во фракции уже есть свое видение возможного голосования.

"Сейчас голосов в парламенте нет. Результативное голосование возможно при единственном варианте — если Партия регионов ведет двойную игру, пытаясь снять Николая Азарова руками оппозиции, и даст для этого свои голоса. Такой вариант возможен. Давно известно, что не все представители ПР хотели назначения Николая Азарова",— заявил коммунист Александр Голуб.

В Партии регионов заверили, что они не будут голосовать за отставку своего же правительства.

"Я уверен, что это постановление (об отставке Николая Азарова.— ред.) не наберет голосов. ПР, конечно, голосовать не будет! Какие-либо заявления на этот счет — политическая игра, возможно, коммунисты сами проголосуют",— заявил зампред фракции ПР Юрий Воропаев.

В ПР также говорят, что из всего списка требований оппозиции регионалы готовы обсудить всего два.

"Из всех условий оппозиции можно выполнить два: поставить на рассмотрение резолюцию по правительству и рассмотреть вопрос об отмене пенсионной реформы. Что касается Киева, максимум, что мы можем — обратиться в Конституционный суд с просьбой ускорить рассмотрение нашего обращения, но до решения суда мы голосовать не будем",— заявил Михаил Чечетов.