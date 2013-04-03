СМИ: Несколько комитетов ВР объявили недоверие действующему правительству

"Сегодня по моей инициативе на заседании комитета по вопросам бюджета Верховной Рады в присутствии 19 членов комитета было поддержано резолюцию о недоверии правительству Азарова. 11 голосов "за", - сказано в сообщении.

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"Когда регионалы поняли, что было принято такое решение, сразу убежали с заседания, имитируя отсутствие кворума. Но секретарь комитета Владимир Шкварлюк ("Батькивщина") в начале голосования четко зафиксировал количество депутатов, присутствующих на заседании", - цитирует депутата Украинская правда.

"Вопрос на голосование ставила Оксана Калетник (КПУ) заместитель председателя комитета, так как председатель комитета Евгений Геллер (ПР) к тому времени уже покинул заседание. Итак, сделан первый шаг к вынесению резолюции о недоверии правительству в украинском парламенте", - заявил Медуница.

В то же время внефракционный депутат Юрий Деревянко и депутат от "Удара" Виктор Чумак написали, что комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией также выразил недоверие правительству.

"Отправили правительство Азарова в отставку. Пока на уровне нашего комитета. Комитет по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией поддержал резолюцию о недоверии правительству Азарова. Все члены, кроме регионалов Джиги, Коржева и Табачника голосовали "за", - сказал Деревянко.

Чумак добавил, что формулировка комитета - "за неудовлетворительную реализацию государственной антикоррупционной программы, невыполнение законодательства относительно предотвращения и противодействия коррупции, полный провал антикоррупционной политики, о чем свидетельствуют оценки украинской общественности и международного сообщества".

Недоверие правительству выразили также комитет по вопросам образования и науки, а также комитет по вопросам культуры, о чем сообщили на своих страницах в соцсетях депутаты "Батькивщины" Вячеслав Кириленко и Леонид Емец.