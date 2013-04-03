Адвокат Луценко не верит в скорое освобождение экс-министра

08:43, 03 апреля 2013
Политика
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Защитник Луценко думает, что власть действовала бы по-другому, если бы хотела его отпустить.

Алексей Баганец

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Алексей Баганец считает, что если бы власть хотела освободить его подзащитного то действовала бы в совсем иначе. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Если бы власть думала о том, что возможно освободить Юрия Луценко в рамках правового поля не дожидаясь решения Европейского суда - это можно было бы сделать в Черниговском апелляционном суде, когда рассматривалось наше ходатайство об освобождении Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья, это можно было бы сделать в Высшем специализированном суде, когда он рассматривает наши две, подчеркиваю, кассационные жалобы на два приговора суда. ...Они бы не назначали две кассационные жалобы в промежутке двух дней - на второе апреля и на четвертое апреля. Поэтому я в это развитие событий не верю», - заявил Баганец.

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