Адвокат Луценко не верит в скорое освобождение экс-министра

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Алексей Баганец считает, что если бы власть хотела освободить его подзащитного то действовала бы в совсем иначе. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Если бы власть думала о том, что возможно освободить Юрия Луценко в рамках правового поля не дожидаясь решения Европейского суда - это можно было бы сделать в Черниговском апелляционном суде, когда рассматривалось наше ходатайство об освобождении Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья, это можно было бы сделать в Высшем специализированном суде, когда он рассматривает наши две, подчеркиваю, кассационные жалобы на два приговора суда. ...Они бы не назначали две кассационные жалобы в промежутке двух дней - на второе апреля и на четвертое апреля. Поэтому я в это развитие событий не верю», - заявил Баганец.