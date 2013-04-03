Политтехнолог: Власти выгодно выпустить Луценко

Освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко выгодно власти, ведь он, как один из лидеров оппозиции мог бы внести определенный дисбаланс в отношения между оппозиционными политическими силами. Об этом в эфире «5 канала» заявил политтехнолог, директор компании «Berta Communications» Тарас Березовец.

«Во многом выход Юрия Луценко как одного из лидеров оппозиции, технологически власти был бы выгоден. Дело в том, что он человек достаточно сложный внутри, не готов идти на компромисс. Сегодня выход Юрия Луценко во многом поменял бы расклад сил в стане оппозиции, там и так мир достаточно шаткий. Когда появится Луценко - это человек, с правом скажет, что я в отличие от вас уже пострадал от этого режима, поэтому не я вас, а вы меня будете слушать. Эта ситуация внесла бы дисбаланс в отношениях между оппозиционными силами », - заявил Березовец.