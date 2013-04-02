Яценюк подозревает, что ПР хочет заблокировать трибуну

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после объявления перерыва. (Перерыв в ВР был объявлен перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопроса о назначении выборов Киевского городского совета и Киевского городского председателя – УНИАН).

“Побежали на перерыв, о чем они собираются советоваться, мы не знаем”, - сказал А.Яценюк.

Он добавил, что “они нам заявили о том, что они готовы проголосовать за это постановление (о проведении выборов в Киеве - УНИАН) во втором чтении”.

“Мы говорим, мы понимаем, что второе чтение, а третье когда, через неделю? Или через месяц? Говорят нет, третье мы будем голосовать, когда появится решение Конституционного суда», - рассказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что это не право голосовать или не голосовать, а конституционный долг - назначить выборы в городе Киеве.

“Ваша фракция обязана это проголосовать. Будет решение Конституционного суда - будем отдельно разбираться с решением Конституционного суда”, - сказал А.Яценюк и выразил мнение, что постановление не принимают потому, что Партия регионов знает, что проиграет выборы мэра и Киевсовета.

В то же время А.Яценюк отметил, что в 16 часов должно состояться рассмотрение соответствующего постановления, если ПР не заблокирует трибуну.

“Может, Партия регионов хочет заблокировать трибуну?”, - отметил он и добавил, что последующая работа ВР будет зависеть от голосования относительно выборов в Киеве.