ВР утвердила повестку дня второй сессии

Верховная Рада приняла постановление о повестке дня второй сессии ВР седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 263 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от ПР постановление поддержал 171 депутат, от “Батькивщины” - 46, от «УДАРа» - 36, от “Свободы” - 0, от КПУ - 1 и 9 внефракционных.

В повестке дня второй сессии предусмотрено рассмотрение более 700 законопроектов.

В то же время ВР не включила в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, нанесенного государству; проект постановления о присвоении имени Амет-Хана Султана международному аэропорту “Симферополь”; проект постановления о заслушивании информации председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Манжосова о причинах исключения телеканала “Рада” из социального пакета в некоторых регионах Украины.

Также не был включен проект закона о внесении изменений в ст. 26-1 Закона “О дорожном движении” (относительно временного ограничения или запрещения движения транспортных средств); проект постановления о 80-й годовщине Голодомора в Украине и чествовании памяти жертв геноцида украинской нации; проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения названий улиц, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов); проект закона о внесении изменений в ст. 297 Уголовного кодекса Украины (относительно ужесточ6ения уголовной ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев).

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Кроме того, не был включен проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма; проект постановления о праздновании 95-й годовщины ВЛКСМ и государственной поддержке молодежного общественного движения; проект закона о возрождении уникального символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно возвращения культовых сооружений религиозным общинам).

Не включен также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования прокуратуры, проект закона об освобождении политических узников в Украине; проект закона о внесении изменений в закон “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине” (относительно повышения уровня социальной защиты реабилитированных лиц).

Кроме того, не включен и проект постановления о запрещении языка вражды и выражений, унижающих человеческое достоинство (относительно оскорбительных выражений “жид”, “хохол”, “москаль” и тому подобное); проект постановления о провозглашении в Украине 1 ноября Днем национальностей; проект закона о внесении изменений в закон “Об основах государственной языковой политики” и другие законодательные акты (относительно совершенствования государственной языковой политики).

Также был не включен проект постановления о праздновании 70-летия Сталинградской битвы и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно экспертизы проектов нормативно-правовых актов с целью обеспечения верховенства права и недопущения сужения содержания и объема существующих прав и свобод человека и гражданина).