Коммунисты не встали почтить жертв Голодомора (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, за включение проекта постановления проголосовали 210 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, от ПР это предложение поддержали 26 депутатов, “Батькивщины” - 89, «УДАРа» - 39, “Свободы” - 36, КПУ - 0 и 20 внефракционных.

После того, как решение не было принято, депутаты от оппозиции встали возле своих рабочих мест и начали скандировать: “Фашисты”.

Также была объявлена минута молчания по жертвам Голодомора. Все депутаты, кроме коммунистов, почтили память жертв стоя.

После этого председатель Верховной Рады поставил на переголосование предложение о внесении этого проекта постановления в повестку дня ВР. Однако решение так и не было принято – за проголосовали 215 депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, соответствующий проект постановления "О 80-й годовщине Голодомора в Украине и чествовании памяти жертв геноцида украинской нации" зарегистрировали в Верховной Раде лидеры оппозиционных фракций Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, а также народные депутаты Юрий Сиротюк («Свобода») и Владимир Яворивский ("Батькивщина").

В пояснительной записке к проекту постановления указывается: «В 2013 году исполняется 80 лет со времен совершения геноцида против украинского народа – Голодомора 1932–1933 годов. Это было беспрецедентное преступление в мировой истории, потому что искусственный голод был направлен не только на физическое уничтожение украинцев: коммунистический режим стремился уничтожить само украинство, лишить украинскую нацию ее вольнолюбивого духа, ее идентичности».

Проектом постановления предусматривается объявить 2013 год Годом памяти жертв Голодомора, осудить преступную политику геноцида, которую осуществлял большевистский режим против украинского нации, провести в ноябре 2013 года парламентские слушания относительно преступлений тоталитаризма в Украине.

Также проектом предусматривается рекомендовать Кабинету министров Украины, центральным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления провести мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине.