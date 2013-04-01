Завтра оппозиция планирует собрать в Киеве почти 30 тысяч человек

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Согласно заявкам, возле Верховной Рады планируют провести мероприятия: общественное движение «Кияни Разом», движение «Спільна справа», Европейская партия Украины, организации «Лига славянской молодежи» и «Молодежь! Общество! Власть!», Киевские городские организации ВО «Батькивщина» и Социалистической партии Украины, «Украинский студенческий союз», организации «За Европейский выбор» и «Муниципальная лига Киева».

Вблизи Администрации Президента Украины акции будут проводить: ВО «Батькивщина» и организации «Украинский студенческий союз» и «За Европейский выбор».

Кроме того, возле Министерства образования и науки Украины свою акцию проведут активисты МОО «Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим».

Вблизи МВД Украины акцию хочет провести ВОО «Объединение Богдана Хмельницкого».

Самую многочисленную акцию (около 15 тыс. чел.) планирует повести ВО «Батькивщина», которая предусматривает шествие по центральным улицам Киева по проезжей части.

Начало акций запланировано на 8.00.

Как отметил А.Пузанов, КГГА не намерена обращаться в суд по поводу ограничения права на проведение массовых акций 2 апреля в центральной части Киева.

В связи с этим городская власть обратилась к киевлянам, которые во вторник планируют передвигаться на общественном транспорте или на собственных авто в центральной части города, с просьбой по возможности выбирать другие маршруты передвижения, в связи с тем, что возможно затруднение движения транспорта, возникновение заторов на Европейской площади, на улицах Михаила Грушевского, Институтской и Шелковичной.