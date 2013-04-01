В киевской «Батькивщине» Порошенко считают достойным кандидатом в мэры

Об этом он сказал в интервью Тиждень.ua. "По моему личному мнению, Петр Порошенко, как организатор, как человек, умеющий делать реальные дела, он достаточно достойный кандидат", - сказал Одарченко.

На замечание, что Попов тоже считался очень хорошим мэром Комсомольска, Одарченко ответил: "Я бы не сравнивал масштабы. Комсомольск - маленький город, который имеет гарантированный бюджет от нескольких местных предприятий".

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что готов баллотироваться на пост мэра Киева, если он пойдет на выборы как единый оппозиционной кандидат. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк считает, что мэром Киева мог бы стать глава УДАРа Виталий Кличко или народный депутат Петр Порошенко.