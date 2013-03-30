Черновицкая милиция «вообще впервые слышит» о слежке за Яценюком

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черновицкой области.

В главке отметили, что «вообще впервые слышат о таком случае».

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк, возвращаясь из записи программы на студии ТВА, заметил два автомобиля, которые вели за ним внешнее наблюдение. Он записал номер одной из машин и позвонил по телефону Геннадию Москалю, чтобы проверить номер. Оказалось, что этот номер на учете не стоит.

Вместе с группой народных депутатов одну машину удалось остановить, вторая исчезла. Было сделано заявление о совершении уголовного правонарушения и вызван наряд милиции.

В пресс-службе ВО «Батькивщина» отметили, что по приезде милиции лица, которые находившиеся в машине, вышли, и было слышно, как ведутся радиопереговоры.

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У них были обнаружены средства скрытой связи, которые были в рабочем режиме. В салоне машины стражи порядка обнаружили фотоаппаратуру и средства стационарной и переносной связи с инвентарными номерами государственного учреждения. Все записи на фотоаппаратуре были уничтожены до приезда милиции.

В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не черновицкого региона. Эти номера, как выяснилось, в картотеках МВД не числятся.

По имеющейся информации, автомобиль принадлежит службе внешнего наблюдения СБУ, сообщила пресс-служба ««Батькивщина».