В Черновцах за Яценюком был «хвост»: одну машину остановили, другая - сбежала (видео)

Возвращаясь из записи программы на студии ТВА в Черновцах, где сегодня состоялась акция «Вставай, Украина», Яценюк заметил две машины, которые вели за ним наружное наблюдение, сообщает пресс-служба.

Политик записал номер одной из машин и позвонил Геннадию Москалю, чтобы проверить номер. Как выяснилось, этот номер не стоит на учете.

Вместе с группой народных депутатов одно авто удалось остановить, второй автомобиль скрылся. Яценюк вызвал милицию и сделал заявление о совершении уголовного преступления.

После приезда милиции лица, находившиеся в машине, вышли. У них обнаружили средства скрытой связи, которые были в рабочем режиме. В салоне машины правоохранители обнаружили фотоаппаратуру и средства стационарной и переносной связи с инвентарными номерами государственного учреждения. Все записи на фотоаппаратуру были уничтожены до приезда милиции.

В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не из черновицкого региона. Эти номера, как выяснилось, в картотеках МВД не числятся.

По имеющейся у Батькивщины информации, автомобиль принадлежит правоохранительным органам.