ВАСУ отказался передать жалобу Власенко в Верховный суд

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ВО “Батькивщина”, «это является очередным свидетельством политической мотивации действий власти в лишении защитника лидера оппозиции Юлии Тимошенко и оппозиционного депутата его депутатского мандата».

Основанием для подачи С.Власенко заявления были прямо противоположные решения Высшего административного суда по его делу и по делу председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, который совмещал эту должность с полномочиями народного депутата.

«Несмотря на очевидность оснований для передачи дела в Верховный Суд, это решение было вполне ожидаемым для меня, поскольку ВАСУ постоянно демонстрирует свою рабскую суть по отношению к Януковичу и его прихотям. Это будет еще одним аргументом в моей жалобе в Европейский суд по правам человека. Для оппозиционных политиков в Украине нет правосудия ни по уголовным делам, как у Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других, ни по гражданским и административным делам», - заявил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании какого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

13 марта С.Власенко обжаловал в Верховном Суде решение ВАСУ о лишении его депутатских полномочий.

«Возможность пересмотра решения ВАСУ возникла в связи с тем, что оно прямо противоречит предыдущему решению того же суда относительно совместительства народного депутата Каськива. Тогда суд решил, что Каськива нельзя лишать мандата, поскольку он не присутствовал на заседании Регламентного комитета по его вопросу. Кстати, в принятии того решения принимали участие двое из пяти судей, которые при аналогичных обстоятельствах сейчас лишили депутатства меня», - объяснил С.Власенко.