ГПУ сказала Власенко, что ее не интересует, причастен ли Кириченко к убийству Щербаня

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что Генеральная прокуратура отказалась от расследования возможной причастности помощника экс-премьера Павла Лазаренко Петра Кириченко к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

"Я получил официальный ответ за подписью первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. Мы получили ответ, что Генеральную прокуратуру эта версия не интересует, и что они его ни к какой уголовной ответственности привлекать не будут и не собираются", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

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Как напоминается в сообщении, в феврале этого года защита Ю.Тимошенко обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором требовала провести расследование относительно причастности помощника П.Лазаренко П.Кириченко к убийству в 1996 году Е.Щербаня.

Заявление защиты Ю.Тимошенко базировалось на показаниях допрошенного в суде свидетеля Сергея Зайцева, который подтвердил, что оплату «Матросу» за убийство производил П.Кириченко, говорится на сайте Ю.Тимошенко.

"При этом свидетель отметил, что Кириченко хотел доказать Павлу Лазаренко собственную необходимость, и он, как сказал свидетель, "решил вопрос с донецкими". Это было оформлено в заявлении о преступлении, это значит, если верить показаниям этого свидетеля, то человеком, который заказал и оплатил убийство является Петр Кириченко", - сказал С.Власенко 15 февраля.

Следственный судья Виктор Кицюк 15 февраля допросил С.Зайцева - второго свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня. По словам свидетеля, обо всех обстоятельствах относительно убийства Е.Щербаня он узнал в ноябре 1998 года от П.Кириченко, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. С.Зайцев отметил, что не был лично знаком с Ю.Тимошенко.