Защита Тимошенко требует возбудить уголовное дело против Кириченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“По Кириченко сегодня Плахотнюк (защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк - УНИАН) подал заявление в Генеральную прокуратуру”, - сообщил С.Власенко.

По его словам, это уже второе требование привлечь П.Кириченко к уголовной ответственности.

“Кстати, я скажу вам честно, это второе заявление наше по Кириченко. Первое базировалось на основании сообщения о подозрении (о подозрении Ю.Тимошенко в причастности к убийству Е.Щербаня — УНИАН), и из него абсолютно четко следует, что это Кириченко сделал лично. Первое заявление мы подали по нему как по соучастнику. Если он знал, что передавал деньги за убийство, то он соучастник”, - сказал С.Власенко.

В то же время защитник отметил, что, исходя из показаний свидетеля Сергея Зайцева, П.Кириченко - “организатор, заказчик и плательщик убийства Е.Щербаня”.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева в течение трех дней в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и С.Зайцева.

Допросы свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко.