Клюев - о евроинтеграции Украины: Для меня это вопрос чести

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев выражает сожаление, что некоторые политические силы «выдумывают смехотворные поводы, чтобы поставить крест на европейском пути Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по его словам, нынешняя весна должна стать для Украины решающей на пути ее движения к Евросоюзу.

Как сказал А.Клюев, «нам всем вместе осталось сделать последний рывок - принять ряд необходимых решений и осенью этого года подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС».

Секретарь СНБО выразил сожаление, что «некоторые политические силы, и раньше вставляющие палки в колеса евроинтеграции нашей страны, сегодня выдумывают смехотворные поводы, чтобы поставить крест на европейском пути Украины. «Оставляю клевету на их совести. Уверен, что в сегодняшней ситуации все политические силы Украины должны объединиться вокруг важных для нашей страны продуктивных целей», - сказал А.Клюев, отвечая на вопрос об обвинениях в свой адрес со стороны представителей оппозиции.

Он подчеркнул, что сделает все от него зависящее для выполнения указа Президента Украины о неотложных мерах относительно европейской интеграции Украины. «Для меня это вопрос чести и политического выбора», - подчеркнул А.Клюев.

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12 марта Президент Украины Виктор Янукович своим указом ввел в действие решение СНБО об интенсификации работы по европейской интеграции Украины, в том числе относительно реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита Украина - ЕС.

Этим указом секретарю Совета национальной безопасности и обороны поручено обеспечивать согласованность деятельности центральных органов исполнительной власти в этой сфере и взаимодействие с институтами Европейского Союза, а также контролировать выполнение решения СНБО.