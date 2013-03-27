В Москве обыскали офисы Transparency International и Human Rights Watch

Представитель Transparency International в Москве Андрей Жвирблис заявил, что удивлен визитом прокуратуры и налоговой полиции. Он сказал Радио Свобода, что организация предоставила все необходимые документы в прошлом месяце.

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«К нам пришла проверка прокуратуры, которая приходила ко многим нашим коллегам. У нас попросили ряд документов. Эти документы у нас уже готовы, потому что в феврале организация прошла плановую проверку Министерства юстиции, что, по идее, должно было стать основанием не проверять нас второй раз», - сказал Жвирблис.

Со своей стороны, заместитель директора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер электронным письмом подтвердила, что представители прокуратуры и налоговой полиции провели «необъявленную проверку» московского офиса.

По ее словам, проверки в офисе правозащитной организации «является частью массивной, беспрецедентной волны проверок неправительственных организаций в России, которая усиливает давление на гражданское общество в ответ на принятие ряда ограничительных законов в прошлом году».