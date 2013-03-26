В России волна проверок накрыла правозащитников

Об этом УНИАН сообщили в офисе Amnesty International в Москве.

«В понедельник, 25 марта, в представительство Amnesty International в Москве с проверкой пришли сотрудники прокуратуры РФ и Федеральной налоговой службы. Сегодняшнее событие - еще одно в череде проверок некоммерческих организаций (НКО) в целом ряде регионах России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Amnesty International, в тот же день правоохранительные органы посетили офисы фонда «Общественный вердикт», «Движения за права человека» и Агентства социальной информации. По заявлению проверяющих, цель инспекции заключается в проверке НКО на предмет исполнения действующего законодательства некоммерческими организациями.

Подчеркивается, что Amnesty International и другие НКО неоднократно осуждали недавние изменения в законодательстве, приведшие к ограничению деятельности правозащитников, и выражали глубокое беспокойство тем, что новые законы могут использоваться для устрашения критиков властей и закрытия НКО.

Кроме того, Amnesty International озабочена тем, что нынешние проверки используются для дискредитации и очернения НКО в глазах общественности.

«Деятельность Amnesty International в полной мере соответствует требованиям законодательства РФ. Внеплановый же характер проверок в НКО вызывает недоумение, а их масштаб заставляет усомниться в их оправданности», - сообщили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что в 2012 году в России были сложности с правами человека.

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Он отметил, что в России прошло две избирательные кампании - выборы в Госдуму и выборы Президента, в ходе которые произошло обострение политической ситуации.

«В каждой стране в ходе избирательных крупных компаний всегда происходит обострение политической борьбы, взаимные претензии сопровождается призывами поддержать ту или иною сторону, всегда говориться о каких-то нарушениях – это вообще общемировая практика» - считает В.Путин.

По его словам, в 2012 году в России ничего не изменилась, поскольку принципиальный выбор в сторону развития демократии был сделан в начале 90-х годов.

Во Всемирном докладе международной организации Human Rights Watch говорится, что в 2012 году российская власть развернула самые масштабные репрессии против гражданского общества за всю постсоветскую историю.

В докладе отмечается, что власти России провели через парламент целую серию ограничительных законов, притесняли и запугивали активистов, вмешивались в деятельность неправительственных организаций. Все это развеяло надежды на реформы, появившиеся в конце 2011 г., в частности, на волне массовых протестных выступлений.