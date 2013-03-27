Луценко хочет продолжить лечение в клинике «Оберег»

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не нуждается в очередном обследовании, а настаивает на продолжении лечения в клинике «Оберег».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», об этом заявила народный депутат, жена экс-министра Ирина Луценко в ответ на информацию ГПтСУ о якобы отказе Ю.Луценко от обследования.

«Луценко не нуждается в очередном обследовании. Он настаивает на продолжении лечения в клинике «Оберег», которое было цинично и безосновательно прервано пенитенциарной службой», - отметила И.Луценко.

Она в очередной раз напомнила, что консилиум врачей клиники «Оберег» в январе 2013 года установил полный диагноз заболеваний Ю.Луценко и определил четкий порядок и методику его лечения именно в клинике «Оберег», именно на оборудовании, которое находится в клинике «Оберег», именно врачами клиники «Оберег».

«Луценко выбрал учреждение здравоохранения, врача, методику лечения. Было оплачено предоставление медицинской помощи. Такое право ему гарантирует ст. 6, 34, 38 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», ст. 107, 116 Уголовно-исполнительного кодекса и ст. 284 Гражданского кодекса Украины», - отметила И.Лценко.

«Организация пенитенциарной службой очередной комиссии Минздрава для обследования Луценко имеет целью лишь одно – создать видимость, а не реальное лечение заключенного, - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, в Государственной пенитенциарной службе заявили, что Ю.Луценко отказался от обследования врачом из клиники «Оберег». В пресс-службе ГПтС отметили, что накануне руководство управления пенитенциарной службы в Черниговской области провело переговоры с врачами универсальной клиники «Оберег» о возможности привлечения специалистов этой клиники к обследованию, по рекомендациям этой же больницы, Ю.Луценко. После выписки Ю.Луценко из больницы «Оберег» медиками этого учреждения через определенный промежуток времени было рекомендовано провести обследование состояния его здоровья, в том числе сдать определенные анализы. По результатам переговоров врачи клиники «Оберег» предварительно дали согласие на участие в рекомендуемом пациенту обследовании, однако попросили передать им от осужденного информированное согласие на проведение этого медицинского обследования. Обследование должно было состояться при участии врачей «Оберег» на базе Черниговской областной больницы.

Однако Ю.Луценко дать соответствующее информированное согласие отказался. В связи с этим, по словам врача клиники «Оберег», у него отсутствуют основания для выезда в Чернигов.

Причины отказа осужденного быть обследованным его же лечащим врачом на на предмет выполнения рекомендаций этого же врача неизвестны, заметили в пенитенциарной службе.

Несмотря на это, сегодня члены медицинской комиссии, которая была создана для динамичного наблюдения за состоянием здоровья осужденного, в составе профессоров киевских и черниговской больниц, снова прибудут к Ю.Луценко. В случае его согласия на проведение рекомендуемых обследований врачи готовы передать результаты этих обследований в больницу «Оберег» для определения дальнейшей тактики лечения.