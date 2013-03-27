Тюремщики: Луценко отказался от обследования врачом из «Оберега»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, накануне руководство управления пенитенциарной службы в Черниговской области провело переговоры с врачами универсальной клиники «Оберег» относительно возможности привлечения специалистов этой клиники к обследованию, по рекомендациям этой же больницы, Ю.Луценко.

После выписки Ю.Луценко из больницы «Оберег» медики этого заведения через определенный промежуток времени рекомендовали провести обследование состояния его здоровья, в том числе сдать определенные анализы. По результатам переговоров врачи клиники «Оберег» предварительно дали согласие на участие в рекомендованном пациенту обследовании, однако попросили передать им от осужденного информированное согласие на проведение этого медицинского обследования.

Обследование должно было состояться с участием врачей «Оберег» на базе Черниговской областной больницы.

Однако Ю.Луценко предоставить соответствующее информированное согласие отказался. В связи с этим, по словам врача клиники «Оберег», у него отсутствуют основания для выезда в Чернигов.

Причины отказа осужденного от обследования его же лечащим врачом во исполнение рекомендаций этого же врача не известны, заметили в пенитенциарной службе.

Несмотря на это, сегодня члены медицинской комиссии, которая была создана для динамического наблюдения за состоянием здоровья осужденного, в составе профессоров киевских и черниговской больниц, опять прибудут к Ю.Луценко.

В случае его согласия на проведение рекомендованных обследований врачи готовы передать результаты этих обследований в больницу «Оберег» для определения последующей тактики лечения.