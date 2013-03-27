Вилкул уверяет, что Кабмин уже готовится к паводкам

Отметив, что по результатам проверки работы коммунальных служб были сделаны жесткие оргвыводы, Вилкул заявил, что такой же жесткий контроль за действиями местной власти правительство будет проводить при подготовке и проведении противопаводковых мероприятий. «По результатам также будут приняты кадровые решения», – добавил он.

В пятницу вице-премьер-министр проведет всеукраинское совещание по подготовке к противопаводковым действиям.

«Но уже перед главами областей, районов, городов поставлена задача подготовить необходимые материалы для создания водозащитных сооружений, снег должен быть максимально вывезен за пределы населенных пунктов. Должна быть проведена работа по очистке водостоков», – отметил заместитель главы правительства.

Александр Вилкул рассказал об уже проведенных мероприятиях по предупреждению паводков: «Для качественного спуска воды, недопущения концентрации льда на сложных участках подразделениями Государственной службой по чрезвычайным ситуациям подготовлено необходимое количество взрывчатых материалов, соответствующие подразделения приведены в повышенную боевую готовность. В случае необходимости будет привлечены армейские подразделения и железнодорожные войска».

Он также подчеркнул, что местные власти должны провести необходимую работу с собственниками частных ставков и водоемов для проведения противопаводковых действий.