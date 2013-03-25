Киев снова стоит в пробках
08:53, 25 марта 2013Общество
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За ночь коммунальщики расчистили часть дорог в Киеве. Но на Троещине, Подоле и проспекте Победы уже появились заторы.
В Киеве уже появились пробки
За ночь столичные коммунальщики сумели расчистить некоторые дороги. Как минимум две полосы, с которых полностью убрали снег, есть, в частности, на Крещатике, ул. Саксаганского, на некоторых участках Московского проспекта и ул. Елены Телиги, сообщает Сегодня.
Киев к 9 утра снова охватили пробки / Фото : Яндекс.Пробки
Однако к 8 часам утра Киев уже начал погружаться в пробки. Тянучки охватили Троещину, Подол, Печерск, первые заторы появились на ул. Борщаговской и Окружной. Огромная пробка сформировалась на въезде на Московский мост. Буквально за 20 минут уровень заторов, по данным Яндекс.Пробки, поднялся на два балла - с 4 до 6.
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