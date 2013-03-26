ЦИК взялась за реализацию закона о референдуме

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Центризбиркома, которое провел заместитель председателя Комиссии Андрей Магера.

Так, в выполнение Закона "О всеукраинском референдуме" ЦИК утвердила Порядок передачи комиссиям по всеукраинскому референдуму бюллетеней для голосования на всеукраинском референдуме в территориальных округах, а также установила формы ряда документов, необходимых для его реализации. В частности, акта приема-передачи бюллетеней для голосования на всеукраинском референдуме в территориальном округе от предприятия-изготовителя Комиссии, реестра приема-передачи бюллетеней для голосования для транспортировки к местонахождению окружной комиссии, протокола о принятии окружной комиссией бюллетеней для голосования от ЦИК, протокола окружной комиссии по всеукраинскому референдуму о передаче участковым комиссиям по всеукраинскому референдуму бюллетеней для голосования, и т. п.

Кроме того, в выполнение Закона "О выборах народных депутатов Украины" ЦИК утвердила формы представлений по кандидатурам в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

В завершение заседания Комиссия внесла некоторые изменения технического характера в Разъяснение о порядке внесения изменений в состав территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов, утвержденное постановлением ЦИК от 24 сентября 2010 года № 369, проинформировали в Отделе взаимодействия со СМИ.