Магера говорит, что Рада могла бы и сама принять закон о перевыборах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что Верховная Рада должна принять новый закон о проведении повторных выборов в пяти проблемных мажоритарных округах, в которых ЦИК не смог установить результаты парламентских выборов 2012 года.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, об этом А.Магера сказал во время встречи с делегацией депутатов Бундестага ФРГ.

«По моему мнению, для выхода из этой экстраординарной ситуации Верховная Рада могла принять новый закон, который бы предусматривал необходимость проведения выборов в этих округах, с учетом всех особенностей указанных округов. Только тогда ЦИК будет иметь законодательные основания для назначения и проведения выборов», - отметил А.Магера.

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При этом он сообщил, что следующие очередные выборы главы государства состоятся в последнее воскресенье марта 2015 года, а парламентские – в 2017 году, а также сравнил избирательную систему организации парламентских выборов в Украине и Германии.

По его мнению, они в известной степени похожи, хотя имеют ряд существенных отличий. «Те эксперты, которые называют немецкую и украинскую избирательную систему по выборам в парламент смешанной, как по мне, очень ошибаются. Украинскую систему, в отличие от немецкой, я бы назвал не смешанной, а параллельной. Ведь в нашей стране между партийной и мажоритарной составляющей нет никакой связи», - сказал А.Магера. Он отметил, что в Германии политической партии необходимо преодолеть 5-процентный барьер, но даже при условии его непреодоления партия будет представлена в парламенте, если в него пройдут ее «мажоритарщики», а в Украине такой взаимозависимости нет.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

9 января 2013 года председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса относительно проведения повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.

Вместе с тем 4 февраля лидеры трех оппозиционных фракций парламента зарегистрировали в ВР проект постановления об установлении результатов выборов в парламент 28 октября 2012 года по одномандатным избирательным округам №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Документом предлагается обязать ЦИК установить результаты выборов в 5-ти проблемных округах.