Мазурчак уверяет, что Попов во время стихии «был на улицах Киева», а не летал на футбол

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Глава КГГА ночью с пятницы на субботу был на улицах города Киева", - заверил Мазурчак.

"Я не знаю, кто смотрел футбол. Я могу вам показать, у меня есть на телефоне звонок: в четыре часа утра мне звонил председатель и спрашивал, почему такая ситуация", - отметил он.

Говоря о причинах возникновения чрезвычайной ситуации в столице Мазурчак отметил: "Мы получили сообщение от синоптиков в четверг о том, что будет ухудшение погодных условий".

"В четверг мы получили сообщение, где было написано, что будет снег, ветер; нет там такого, что раз в 100 лет будет такая большая непогода, такая чрезвычайная ситуация, когда выпадет больше месячной нормы за сутки. Таких предупреждений синоптики не дают... ", - добавил он.

"Мы дали на сайте предупреждение для всех водителей: написал "Киевавтодор" "просьба не выезжать в Киев в пятницу", - заявил чиновник.

"В пятницу выехали все, как всегда, автомобилисты в два часа дня уже было (пробки) 7 баллов по "Яндексу", - напомнил он.

"Снег начал падать серьезно уже с обеда. В 5 часов мы издали распоряжение комиссии МЧС, которую я возглавляю, о запрете въезда в город фур. Фуры только в 8 часов были остановлены", - рассказал он.

"Когда после зимы выехали в десять раз, наверное, больше фур, чем они ездили зимой... Но многие из них были на лысой резине, они заблокировали нам практически город. Это не только транзитные фуры. В городе есть около 1000 фур технологических, которые набирают товар и привозят их в магазины. Вот эти фуры и стали главным блокирующим фактором", - объяснил Мазурчак.

Вместе с тем издание Delo.UA написало о том, что Попов в пятницу улетел в Варшаву смотреть матч Украина - Польша, а вернулся только в субботу, поэтому первое совещание городского штаба по ликвидации стихии проводил Мазурчак.

Украинская правда